"Mio papà, un carabiniere": la tesina di terza media

È stato ricevuto dal Comandante Provinciale Col. Andrea Pagliaro, nel Salone degli Uccelli del Palazzo Ducale del Giardino, il giovane Andrea Mariano, che da poco ha sostenuto l’esame di terza media, presentandosi con una tesina sull’Arma dei Carabinieri dal titolo “MIO PAPA’ UN CARABINIERE”.

"Il profondo affetto per l’Arma dei Carabinieri nasce dal forte legame con mio padre… Un’emozione che vivo ogni giorno con tanto entusiasmo e passione, ammirando una delle istituzioni più sane, più pure e più alte del nostro Stato. Quando cresci con un papà carabiniere, diventi un po’ carabiniere anche tu.

Si cresce con un forte senso di giustizia e del dovere che porta ad avere ideali molto alti. Si cresce con una grande ammirazione per quella divisa e quella fiamma che sono l’orgoglio di mio papà. Colui che rappresenta il perfetto connubio di professionalità e umanità. Quell’umanità carica di energia positiva di

chi ama il proprio lavoro e lo fa con lo sguardo attento verso l’altro. A tutti coloro che fanno parte dell’Arma dei Carabinieri va il mio ringraziamento di stima e affetto, a tutti loro che rappresentano il nostro Paese, lavorando con amore, passione, dedizione e professionalità".

L’Arma è un amore che non finirà mai! Andrea che ha frequentato nell’ultimo anno scolastico la 3^F della scuola media Don Carozza I.C. di Salsomaggiore, da grande vuole fare il Carabiniere, questo è certo, così come è certo l’attaccamento all’istituzione ed ai suoi valori, trasmessi dal padre, Brigadiere dei Carabinieri in Servizio alla Compagnia di Salsomaggiore.