Presentato il Calendario 2024 di Miss Mamma Italiana: protagonista una mamma di Vicomero

Nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola, la Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e di Fondazione Verdeblu, ha presentato il Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana”. Protagoniste degli scatti del Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana” (che ci accompagnerà fino a gennaio 2025), sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2023 del Concorso che si è tenuta la scorsa estate a Bellaria Igea Marina, capitanate da Giusy Raito “Miss Mamma Italiana 2023”.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 31° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 21° calendario (il primo fu realizzato nel 2003). Ma andiamo a conoscere, mese per mese, le protagoniste del Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana”:

GENNAIO: ALICE LAZZARI, 40 anni, militare paracadutista, di Rosignano Solvay (Livorno), mamma di Michela e Vittoria, gemelle di 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sportiva 2023”.

FEBBRAIO: ERIKA MALDIFASSI, 36 anni, contabile, di Giussano (Monza Brianza), mamma di Filippo di 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana in Gambe 2023”.

MARZO: LAURA AMICH, 34 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (Catania), mamma di Nicola di 6 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2023”.

APRILE: LAURA POLICICCHIO, 35 anni, intermediaria finanziaria, di Amantea (Cosenza), mamma di Daniel e Niccolò, di 18 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Radiosa 2023”.

MAGGIO: CONSUELO PERESSIN, 32 anni, responsabile risorse umane, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), mamma di Ludovica ed Angelica, di 6 e 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sprint 2023”.

GIUGNO: MARIA RAIMONDO, 38 anni, responsabile del personale scolastico, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 10 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Solare 2023”.

LUGLIO: ANNALISA GILDI, 37 anni, tecnico di laboratorio biomedico, di Cascina (Pisa), mamma di Viola di 9 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sorriso 2023”.

AGOSTO: FABRIZIA FALÀ, 35 anni, giornalista, di Roseto degli Abruzzi (Teramo), mamma di Valerio ed Enea, di 14 ed 8 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Eleganza 2023”.

SETTEMBRE: GIUSY RAITO, 29 anni, impiegata, di Verona, sposata da 11 anni con Domenico e mamma di Alessia, Giorgia, Aurora, Mario, Pietro, di 10, 9, 8, 4 e 2 anni e del piccolo Vincenzo di 9 mesi. È la vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana 2023”. Sua anche la bellissima immagine di copertina.

OTTOBRE: STELLA BERGAMIN, 37 anni, educatrice di asilo nido, di Schio (Vicenza), mamma di Beatrice e Ginevra, di 9 e 6 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Fashion 2023”.

NOVEMBRE: VERUSKA GUERRA, 41 anni, impiegata, di Arcade (Treviso), mamma di Greta e Nora, di 4 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Glamour 2023”.

DICEMBRE: KATIA CEDIOLI, 41 anni, insegnante, di Meldola (Forlì), mamma di Gabriele e Virginia, di 20 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore 2023”.

GENNAIO 2025 MARIACHIARA MACCANELLI, 39 anni, infermiera, di Vicomero (Parma), mamma di Alice e Giulia, di 10 ed 8 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2023”.

Gli scatti, realizzati nelle location più suggestive della località di Bellaria Igea Marina, sono di Gloria Teti. Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del Calendario, sono state realizzate da Maurizio Vitali, Giampaolo

Dissegna, Rosanna Maroni, Clarissa Catena, Micaela Vettori, Marieta Bequiri e Giulia Peruzzo; mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani, Katia Fabbri, Valeria Lanza e Donatella Gazzato. Alla presentazione del Calendario sono intervenute le Mamme Miss, Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e Paolo Borghesi Presidente della Fondazione Verdeblu. Intanto proseguono le selezioni del concorso, le cui Finali per l’anno 2024 si svolgeranno a Bellaria Igea Marina, dal 12 al 15 settembre 2024. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.