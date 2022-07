Miss Parma, è Giorgia Cassi la più bella

La nuova Miss Parma è Giorgia Cassi. Lo ha deciso la giuria del concorso di bellezza che si è radunata, dopo due anni causa stop per covid, all'Euro Torri per scegliere la più bella della città. Giorgia ha 21 anni e di professione fa la Make up artist. Domenica, 3 luglio, ha trionfato ricevendo l'applauso dell'intero centro commerciale, che ha potuto ammirare per più di un'ora le bellezze pronte a sfilare sul palco allestito appositamente per l'evento.

Un evento cominciato con 45 minuti di ritardo dopo il furto di dieci borse alle aspiranti miss. Mentre si stavano preparando per sfilare, sono state sottratte alle ragazze degli oggetti personali.