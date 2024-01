'Miss suocera 2024': premiata una 51enne di Parma

Barbara Petrella, 51 anni, responsabile qualità, di Parma, mamma di Martina e suocera di Riccardo è sta premiata come Miss Suocera Sponsor Top all'interno del concorso Miss suocera 2024.

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss.

Già, perché lo scorso fine settimana, Lorella Barbuti, 65 anni, centralinista, di San Giuliano Terme (Pisa), mamma di Juri, Ilaria e Mirko, di 43, 36 e 25 anni, suocera di Lucio e nonna di Diego e Niccolò, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort a Bellaria Igea Marina (Rimini), ha vinto la 30° edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss suocera 2024”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Lorella si è esibita ballando un flamenco che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2024”.

Per Lorella, affetta da cecità dalla nascita, il concorso ha rappresentato anche una sfida nei confronti della sua malattia, dimostrando che nella vita niente è impossibile. Bellezza, dolcezza, voglia di vivere e abilità, caratterizzano questa splendida signora, che dichiara: “nonostante la mia disabilità, grazie al mio carattere ed alla mia famiglia, riesco comunque ad assaporare le gioie della vita, compreso il ballo. Il mio desiderio è quello di aprire una scuola di ballo per non vedenti”.