Misure per il commercio, Confesercenti: "Accolte le nostre proposte su Cosap e Tari"

Il Direttore di Confesercenti Antonio Vinci accoglie con soddisfazione le misure annunciate dal Comune di Parma per il sostegno al commercio: “Accolte le nostre proposte su Cosap e Tari”.

"Accogliamo positivamente le misure a sostegno delle attività del commercio messe in campo dall’Amministrazione Comunale e illustrate oggi dal Sindaco Pizzarotti e dall’Assessore Casa. Constatiamo che sono state recepite alcune delle nostre richieste, avanzate con forza nella manifestazione di piazza Garibaldi “Non Siamo Fantasmi”: in particolare l’occupazione gratuita del suolo pubblico fino a fine anno per le imprese del commercio, i pubblici esercizi e le attività artigianali e le agevolazioni sulla Tari con condizioni più eque ed accessibili rispetto allo scorso anno, così come richiesto dalle imprese del territorio.

Siamo come sempre a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sia per la definizione delle categorie interessate alle agevolazioni Tari, sia per instaurare una collaborazione fattiva in merito ai bandi che verranno emessi per la promozione e valorizzazione dei comparti commerciali, l’insediamento di nuove attività e la riqualificazione degli spazi commerciali.

Su questo ultimo punto chiediamo quanto prima un tavolo di coordinamento con l’Amministrazione così da comprendere nello specifico le linee guida dei bandi e poter trasferire tutte le informazioni alle aziende così da poterle coinvolgerle per tempo".