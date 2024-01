Mobilità dolce, più di 3 milioni di euro a Parma per tre progetti

"Lo stanziamento di nuovi 25 milioni di euro per nuove piste ciclabili e percorsi ciclopedonali è il dato tangibile di come la Regione stia spingendo forte per una mobilità sempre più green, per una maggiore sicurezza di ciclisti e pedoni, per incentivare gli spostamenti casa-lavoro su bici e per il cicloturismo, una pratica sempre più amata". Barbara Lori, assessore Regione Emilia-Romagna con delega alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, ha fatto il punto su tre progetti di mobilità dolce finanziati nel Comune di Parma: "La Giunta regionale ha stanziato ulteriori 8 milioni di euro che si aggiungono ai fondi Fesr 2021/2027. In provincia di Parma vengono finanziati 3 progetti per 3 milioni e 178mila euro, su una spesa complessiva di 4 milioni 986 mila euro. Una nuova ciclopedonale collegherà Sala Baganza alla città di Parma, si attuerà la valorizzazione ambientale e paesistica dell'area e del percorso ciclopedonale di collegamento tra Felegara e Ramiola e verranno approntate azioni di viabilità ciclopedonale e ciclo escursionistica lungo la SP53 Strada Montechiarugolo e la SP 18 di Pilastrello. Tutti interventi rilevanti per i territori interessati ma anche per una più ampia rete ciclabile che coinvolge la città e tanti comuni dalle rive del grande fiume e fino alle porte dell’Appennino per una vera e propria strategia di valorizzazione territoriale, anche turistica, di tutto il territorio parmense. Il mio plauso per il risultato ottenuto va ai Comuni e alla Provincia di Parma, che hanno dimostrato capacità progettuale e un impegno congiunto con la Regione affinché il nostro territorio sia sempre più vivibile, a misura di pedoni e ciclisti. Un risultato in linea con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che prevede l’incremento delle piste ciclabili e la riduzione delle emissioni del 55% al 2030".