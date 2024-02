Modifica alla viabilità in borgo Lalatta per il periodo scolastico

Dal 28 febbraio fino alla fine dell’anno scolastico sarà istituito, nei giorni di scuola, il divieto di transito in borgo Lalatta, da via Fra Salimbene a strada Nuova (escluse), dalle 16:50 alle 17.30. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso in caso di emergenza; i mezzi Happybus in servizio; i residenti e non residenti proprietari o che dispongono di un posto auto privato all’interno dell’area interdetta; i veicoli in uscita dall’area interdetta.