Modifica alle tempistiche delle fasi di lavorazione per il cantiere in strada Torelli

Sono previste alcune modifiche alle tempistiche delle fasi di lavorazione per il cantiere in strada Torelli : la fase 1 terminerà il 23/06/2024 (invece che il 29/06/2024) e si anticiperà la fase 2 al 24/06/2024 (invece che il 30/06/2024). La tempistica complessiva dei lavori è invariata.

Modifica ordinanza dirigenziale n. OVTE-2024-788 del 11/06/2024 (modifiche in grassetto):

Nel periodo compreso dal giorno 10/06/2024 al giorno 06/07/2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, modifica temporanea alla viabilità , nelle seguenti 2 fasi:

1° Fase – dal 10/06/2024 al 23/06/2024

Strada Torelli, dal civ. 1 a via Puccini (intersezione esclusa)

• Destituzione stalli di sosta a pagamento righe blu, cicli e motocicli disabili e carico/scarico e contestuale istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata 0-24.

• Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti diretti a posti auto interni e per i veicoli atti alla raccolta rifiuti urbani (raccolta PAP) per il tempo strettamente necessario.

Intersezione posta tra viale Viotti e strada Torelli:

• Istituzione dell’obbligo di proseguire diritto o a destra per i veicoli che da viale Viotti si immettono in strada Torelli.

I veicoli che normalmente percorrono strada Torelli direzione Piazza Risorgimento verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: via Battei - strada Zarotto.

Al completamento dei lavori previsti dalla fase 1 sarà ripristinata l’ordinaria circolazione in sicurezza.

2° Fase – dal 24/06/2024 al 06/07/2024

Intersezione posta tra strada Torelli, via Puccini e viale Viotti:

• Restringimenti di carreggiata pari ad 1 corsia di marcia.

• Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli provenienti da viale Viotti che si devono immettere in strada Torelli.

• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da viale Viotti.

• Istituzione del divieto di transito per i veicoli che da via Puccini si devono immettere in strada Torelli.

Via Pomponio Torelli, tratto compreso tra viale Viotti e via Scarlatti:

• Istituzione del senso unico di marcia direzione da sud a nord.

I veicoli che normalmente percorrono strada Torelli direzione strada Traversetolo verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: viale Duca Alessandro - viale Bizzozero - via Montebello.

Fino al 06/07/2024, destituzione corsia preferenziale strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

Sarà cura dell’impresa esecutrice almeno 72 ore antecedenti il 06/07/2024 collocare opportuni e visibili segnali di avviso agli utenti della strada della riattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti della corsia preferenziale di strada Zarotto.

La ditta Tep Spa provvederà alla deviazione delle linee del trasporto pubblico urbano dando comunicazione alla cittadinanza dei percorsi alternativi.

I residenti e titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili, potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 7 e Zona 13, inoltrando il modello scaricabile sul sito di Infomobility unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it.

In tutte le fasi, come sopra delineate, sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso, emergenza, polizia, antincendio e pronto intervento.