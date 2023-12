Modifica temporanea della viabilità per il concerto di Capodanno 2024

In occasione del concerto di Capodanno 2024 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle 7 del 27/12/2023 alle 18 del 03/01/2024:

Piazza Garibaldi lato Sud: istituzione del divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione. Strada Farini, da Borgo Palmia a Piazza Garibaldi istituzione del senso unico alternato.

Dalle 7 del 27/12/2023 alle 18 del 01/01/2024: Piazza Garibaldi porzione Nord: Destituzione Rastrelliere portabiciclette e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 17 del 31/12/2023 alle 04 del 01/01/2024: Strada dell’Università – da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi Istituzione del divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 17 del 31/12/2023 alle 04 del 01/01/2024: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo i seguenti tratti stradali: Strada Mazzini; Piazza Garibaldi; Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio; Strada Cavour, tratto prospicente Piazza Garibaldi; Strada alla Pilotta area antistante incrocio Ponte Verdi/Viale Mariotti eccetto TAXI ed invalidi. L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in Viale Toschi e Strada alla Pilotta.

Viale Toschi lato Ovest, tratto compreso tra Viale IV Novembre e Ponte Verdi: Istituzione del divieto di fermata eccetto taxi.

Viale Toschi – lato Est: Istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto Taxi.



Dalle ore 17:00 del 31/12/2023 alle 04:00 del 01/01/2024 e comunque fino a cessate esigenze Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza per i seguenti tratti stradali: Piazza Garibaldi; Strada Mazzini, da Via Carducci esclusa a Piazza Garibaldi; Strada Mazzini, da Ponte di Mezzo a Via Carducci eccetto residenti; Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio. Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già esistente per i seguenti tratti stradali: Borgo S. Ambrogio; Vicolo Leon D’oro; Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S. Chiara; Vicolo Cervi; Borgo S.Vitale; Strada Cavestro – da Strada Mazzini a Borgo Orsoline.

Via Oberdan: Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza Nord-Sud. Sospensione temporanea delle prescrizioni imposte dall’Ordinanza Rep. OVTE2023-1491 DEL 09/11/2023 (P-DAYS). Destituzione del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in Via Sauro e Borgo Tommasini. Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Mariotti e Viale Toscanini e del sistema di rilevamento elettronico dei transiti. L’Azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Deroga al transito per i veicoli del comitato Organizzatore per il giorno 30/12/2023 ed il giorno 31/12/2023 (relativamente ad Ordinanza P-DAYS).