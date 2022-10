Modifiche alla viabilità in centro storico dal 19 ottobre al 23 dicembre

Alcuni cantieri a cura del Comune di Parma interesseranno strade del centro storico per il rifacimento anche della tipica pavimentazione a cubetti di porfido. I cantieri partiranno dalle prossime settimane e si protrarranno nei mesi di novembre e dicembre.

Dal 19/10/2022 al 04/11/2022 bitumatura della carreggiata con istituzione divieto di circolazione in Via Dalmazia da Stradoncello San Girolamo a Viale Mentana, in due distinte fasi operative tra Stradoncello San Girolamo e Borgo Valorio e tra Borgo Valorio e Viale Mentana.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZONA 1 e ZONA 11 e ZTL1, ZONA 1 e Zona 11 a seconda del tratto di residenza,inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.

Dal 24/10/2022 al 23/12/2022 rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido in Borgo Collegio Maria Luigia, dal civ.12 a Borgo Regale con restringimento di carreggiata (traffico aperto) istituzione divieti di sosta. I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL2 e ZONA 7,inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.

Dal 24/10/2022 al 18/11/2022 rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido in Borgo Carissimi, da Via del Prato a Borgo della Pace escluse intersezioni con istituzione del divieto di circolazione. I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZONA 1 e ZONA 11, inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.