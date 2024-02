Modifiche alla viabilità in strada XXII Luglio, domenica 03/03/2024, dalle ore 06:00 alle 19:00, in adiacenza del civico 23, per smontaggio gru edile. E’ prevista l’istituzione del divieto di transito, con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal cantiere a borgo Riccio Da Parma. L’istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata. In Borgo Scacchini è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da moviere. In strada XXII Luglio – tratto dal civ. 25 a stradone Martiri Della Libertà - istituzione del divieto di transito per il tempo strettamente necessario a consentire il transito non contestuale di n. 4 autoarticolati. La viabilità sarà regolata e gestita da movieri.