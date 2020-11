Modifiche alla viabilità in via Bandini e via Bellini per interventi di rifacimento dei marciapiedi. Proseguono gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi che interessano la zona del Corpus Domini, dopo che, nel corso dell’estate, sono stati effettuati i lavori su un lato di via Bandini e in via De Giovanni. I prossimi interventi sono pervisti nelle parti ancora da riqualificare di via Bandini e via Bellini e proseguiranno in via Giulio Cesare Ferrarini, via Bolzoni e via Donizetti.

Da oggi, lunedì 16/11/2020, e fino a venerdì 11/12/2020, dalle 00:00 alle 24:00, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, è previsto il restringimento di carreggiata: in via Bandini – da via Puccini a Via Bellini -; in via Bellini – da via Bandini a Via Donizetti. A questo si aggiunge la destituzione degli stalli di sosta e la contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo 0-24h ambo i lati; l’istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.