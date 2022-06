Modifiche alla viabilità in via dei Farnese, via Fonderie e via Pasini per la rassegna “Parma Cittàdella Musica” dal 9 al 19 luglio.

Dal 04 al 19 luglio, in via dei Farnese – adiacenza Ponte Verdi – è prevista la destituzione degli stalli di sosta riservati ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24. Dal 07 al 9 luglio e i giorni 12-14-16 e 19 luglio, in viale Pasini è prevista la destituzione di 20 stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 eccetto mezzi accreditati comitato organizzatore. Inoltre, per gli stessi giorni, dalle 14 alle 24, in via dei Farnese – all’incrocio con Ponte Verdi – è pervista l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del senso unico alternato nel restante tratto fino ad incrocio con BorgoTanzi. Analogamente, dalle 14 alle 24, in via delle Fonderie – all’incrocio con Ponte Verdi – è prevista l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del senso unico alternato nel restante tratto.