Modifiche alla viabilità in via della Salute per lavori di riqualificazione

Dal 4 luglio all’11 agosto, per i lavori di riqualificazione della pavimentazione, che interesseranno il tratto di via della Salute, da viale Vittoria a borgo S. Domenico sono previste alcune modifiche alla viabilità.

I lavori saranno eseguiti in 2 fasi distinte e non contestuali. In entrambe le fasi sarà invertito il senso di marcia di un tratto di via Rismondo.

Fase 1

Via della Salute

· Destituzione di tutti gli spazi di sosta a pagamento (righe blu) e di tutti gli stalli di sosta esistenti e contestuale istituzione del Divieto di Sosta ambo i lati con rimozione forzata, nel tratto da viale Vittoria a borgo S. Domenico-Via Rismondo .

· Istituzione del divieto di transito nel tratto dal civico 62 a viale Vittoria, area di intersezione esclusa.

· Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto dal civico 62 a borgo S. Domenico-bia Rismondo .

· Sarà sempre garantita la fruibilità dell’accesso carrabile presso il civico 62.

Via Rismondo, tratto da via Gulli a via della Salute

· Inversione dell’ordinario senso di marcia ed istituzione del nuovo senso di percorrenza con direzione ovest®est.

· Destituzione di tutti gli spazi di sosta a pagamento (righe blu) e di tutti gli stalli di sosta riservati esistenti e contestuale istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, per il tempo strettamente necessario alla corretta messa in atto dell’inversione del senso marcia sopra delineata.

Fase 2

Via della Salute

· Destituzione di tutti gli spazi di sosta a pagamento (righe blu) e di tutti gli stalli di sosta esistenti e contestuale istituzione del Divieto di Sosta ambo i lati con rimozione forzata, nel tratto da Viale Vittoria a Borgo S. Domenico-Via Rismondo .

· Istituzione del Divieto di Transito nel tratto dal civ. 62 a Borgo S. Domenico-Via Rismondo area di intersezione esclusa .

· Istituzione del Doppio Senso di circolazione nel tratto dal civ.62 a Viale Vittoria .

· Sarà sempre garantita la fruibilità dell’accesso carrabile presso il civ.62.

Via Rismondo, tratto da via Gulli a via della Salute

· Inversione dell’ordinario senso di marcia ed istituzione del nuovo senso di percorrenza con direzione ovest®est.

· Destituzione di tutti gli spazi di sosta a pagamento (righe blu) e di tutti gli stalli di sosta riservati esistenti e contestuale istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, per il tempo strettamente necessario alla corretta messa in atto dell’inversione del senso marcia sopra delineata.

In ogni fase in via della Salute sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso, emergenza, polizia, antincendio e pronto intervento.