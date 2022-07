Modifiche alla viabilità in via Mantova per installazione guardrail

Dal 1° agosto al 18 agosto, dalle ore 00.00 alle 24, in via Mantova, ramo di uscita dalla tangenziale Nord - carreggiata Sud, svincolo n°2, istituzione del divieto di circolazione nel tratto ricompreso tra la rotatoria ad intersezione con strada Burla e l’intersezione con Via Mantova (il traffico sarà deviato in strada Burla).

In via Mantova in corrispondenza del cavalcavia ferroviario, restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico.