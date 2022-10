Modifiche alla viabilità in via Pintor da sabato 29 a lunedì 31 ottobre

Modifiche alla viabilità in via Pintor, da sabato 29 ottobre a lunedì 31 ottobre: dall’incrocio con piazzale Barbieri, per 30 metri in direzione di via Montenero, sarà istituito il divieto di circolazione per l’installazione di un’autogrù, funzionale al montaggio di una gru edile all’interno dell’area condominiale di un edificio di piazzale Barbieri, civico 1, oggetto di intervento di manutenzione.

Il Cup e la Casa della Salute “Pintor Molinetto”, il plesso sportivo “Del Chicca” e gli ingressi posteriori degli Istituti “Rondani” e “Melloni” saranno raggiungibili in auto attraverso via Monte Nero ed il tratto di via Pintor libero da lavorazioni che funzioneranno, con senso unico alternato, istituendo divieti di sosta. Sarà sempre consentita in via Pintor la sosta delle autoambulanze e degli stalli riservati adiacenti. Per motivi di sicurezza, sarà inibito il transito pedonale in prossimità del cantiere. I pedoni diretti al plesso sanitario ed alla palestra, dovranno utilizzare strada Bixio, via Gorizia, via Monte Nero ed infine via Pintor. Percorso inverso dovrà essere utilizzato per il deflusso.