Modifiche alla viabilità in via Sarzana, per lavori alla rete fognaria

Da mercoledì 31/8/2022 e fino a martedì 13/9/2022 , via Sarzana sarà interessata da lavori sulla rete fognaria. Pertanto, dal 31 agosto a 13 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 18:30, nei tratti di volta in volta interessati, è prevista la destituzione stalli di sosta righe blu con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h. Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del senso unico alternato per i tratti non interessati dalle lavorazioni. Per lo stesso periodo, in via Ravà, all'incrocio con via Sarzana, è prevista la destituzione degli stalli di sosta righe blu, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, e restringimenti di carreggiata

L’intervento, condotto con tecniche non invasive, contempla la chiusura di via Sarzana solamente in orario diurno, garantendo sempre l’accesso veicolare ai residenti durante le fasi non lavorative.

Residenti e titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 8, inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr. it/wp-content/uploads/2021/10/ AGT.pdf