Modifiche alla viabilità in viale Piacenza per interventi alla rete idrica a cura di Ireti Spa, nel tratto ricompreso tra Via Carlo Magno e Via Lanfranco. Dal 10 giugno 2024 al 10 agosto 2024, il cantiere interesserà progressivamente le corsie sud, in direzione Ponte delle Nazioni, che saranno pertanto interdette alla circolazione. L’itinerario alternativo prevede di seguire Via Lanfranco, Via Giulio Cesare, Via Reggio, Ponte Nord e Viale Europa. Per la viabilità proveniente da ovest, il tratto sarà aggirabile tramite Strada Buffolara, Via Savani e Via Reggio.

Dal 1° luglio 2024 al 27 luglio 2024, il tratto di Viale Piacenza da Via Carlo Magno al civico 21 (accesso parcheggio Conad) sarà soggetto, sulla carreggiata nord, a restringimenti localizzati per interventi sulla rete idrica, permettendo il transito veicolare su una sola corsia. Infine, dal 29 luglio 2024 al 10 agosto 2024, sarà istituito il divieto di circolazione sulla rotatoria di Viale Piacenza all'intersezione con Via Lanfranco, consentendo esclusivamente la manovra di svolta a destra in Via Lanfranco per il traffico proveniente da est (Ponte delle Nazioni).

Gli itinerari alternativi per questa fase saranno i seguenti.

Per la viabilità proveniente da ovest: Strada Buffolara, Via Savani, Via Reggio, Ponte Nord. Per i flussi provenienti da est: Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza, Via Lanfranco, Via Anselmi, Via Savani o direttamente Viale Europa, Ponte Nord, Via Reggio. Durante tutte le fasi dei lavori sarà garantito l’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili mediante l’apertura di varchi dedicati, con la demolizione degli elementi spartitraffico.