Modifiche alla viabilità in vicolo San Moderanno

Dal 13 al 31 maggio, dalle 00:00 alle 24:00, sono previste alcunemodifiche alla viabilità per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione a cubetti in vicolo San Moderanno.

Dal civico 2/b di vicolo San Moderanno all’incrocio con borgo XX Marzo verrà istituito il divieto di circolazione, il senso unico alternato nel restante tratto e il divieto di sosta con rimozione forzata 0/24.

In via Cardinal Ferrari, da via Bruno Longhi a borgo XX Marzo, e in borgo XX Marzo, da via Cardinal Ferrari a borgo San Biagio: istituzione del senso unico alternato.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, in caso di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere un permesso di sosta “AGT” in ZTL1, Zona 1 e Zona 11, inoltrando il modello scaricabile al linkhttps://www.infomobility.pr. it/wp-content/uploads/2023/01/ AGT-rev.-1.pdf, unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzoimobility@infomobility.pr.it