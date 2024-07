Modifiche alla viabilità per i lavori di restauro dell’Orto Botanico

In occasione dei lavori di restauro e valorizzazione dell’Orto Botanico, programmati da parte dell’Università di Parma,da lunedì 22 luglio sono previste alcune modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento delle operazioni.

L’ordinanza attuale ha scadenza il 31 dicembre 2024, ma sarà prorogata presumibilmente fino al termine dei lavori di restauro, previsto nel 2026 .

Il cantiere coinvolgerà la viabilità di via Farini e via Linati in sintesi nel seguente modo:

in via Farini si avrà la destituzione della corsia preferenziale dei bus, con deviazione della linea 15; verrà comunque garantita una corsia dedicata per le biciclette che da Barriera Farini si sposteranno a nord, in direzione piazza Garibaldi ;