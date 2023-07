Modifiche alla viabilità per i “Martedì di San Lorenzo”

In occasione dei “Martedì di San Lorenzo”, dalle ore 17:30 alle ore 23:30 del 25 luglio, 1, 22 e 29 agosto, 5 settembre 2023, è prevista la destituzione degli stalli di sosta a pagamento righe bianco blu con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, istituzione del divieto di circolazione in Piazzale San Lorenzo – tutto il Piazzale e Vicolo Giandemaria. Autorizzazione per i residenti di Borgo Tommasini del tratto compreso tra borgo San Lorenzo e Piazzale Borri, di piazzale Borri e Borgo Antini al transito in Isola Ambientale in Borgo Santa Chiara e Borgo Tommasini. Spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in isola ambientale in borgo Giacomo Tommasini – via Nazario Sauro. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

È sempre consentito il transito dei veicoli diretti o provenienti da posti auto interni. La Polizia locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nell'ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.