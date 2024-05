Modifiche alla viabilità per la rassegna “Giove D’Az”

In occasione dello svolgimento della rassegna “Giove D’Az” (Giovedì in via D’Azeglio), che si svolgerà il 9, 16, 23 e 30 maggio, il 19 e 26 settembre e il 3 e 10 ottobre, dalle 17 alle 24, con eventi culturali, musica, danza, mostre, artisti di strada, in collaborazione con istituti e scuole, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 17 alle 24 divieto di circolazione per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in strada D’Azeglio, da piazzale Corridoni, esclusi incroci con via Dei Farnese e strada Bixio, fino a piazzale S.Croce escluso.

Destituzione della corsia preferenziale dei bus di strada D’Azeglio e del sistema di rilevamento elettronico degli accessi. In via Antelami, borgo Bernabei, borgo Cocconi, strada Imbriani (dal civico 11 a borgo Parente), borgo Fornovo, borgo Bosazza: istituzione del senso unico alternato. I residenti, gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare a partire dalle ore 22. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e emergenza. La disposizione degli allestimenti deve garantire accesso ai passi carrabili del tratto interessato. Sarà sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità. L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.