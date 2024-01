Sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in strada XXII Luglio, per il montaggio di una gru edile e per l’installazione di un’area di cantiere.

Domenica 21/01/2024, dalle ore 7 alle 19: Strada XXII Luglio, da via Nazario Sauro a borgo Santa Chiara (intersezioni escluse): Istituzione del divieto di transito. Istituzione del divieto di transito pedonale nel lato interessato dalle lavorazioni. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. La viabilità pedonale, nel lato non interessato dai lavori, sarà gestita tramite movieri. Destituzione stalli di sosta (compreso stallo per persone disabili) ed istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata.

Strada XXII Luglio, da borgo Santa Chiara a Borgo Della Posta

Istituzione del senso unico alternato regolato da moviere.

Borgo Della Posta, intersezione strada XXII Luglio

Destituzione dell’obbligo di svolta a destra.

Borgo Onorato civ. 13/E, Borgo Onorato civ. 16

Destituzione n. 1 stallo di sosta a pagamento (1 stallo per civico) ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Borgo Onorato, in prossimità del civ. 14

Destituzione n. 2 stalli carico/scarico ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Borgo Della Posta, Borgo Collegio Maria Luigia, Borgo Onorato

Destituzione ztl (zona a traffico limitato) con orario 7.30-19:30 ed istituzione ztl con orario 7:30-11:30 e 16 19.

Spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti in Via Nazario Sauro e Borgo Tommasini.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL2 e Zona 7, inoltrando il modello scaricabile a questo link https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2022/10/AGT-rev.-1.pdf , con gli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it

Numero Verde: +39 800.238.630, attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Dal giorno 22/01/2024 al 31/10/2024, dalle ore 00:00 alle 24

Strada XXII Luglio, in prossimità del civ. 3

Destituzione stallo per persone disabili ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzo al servizio del cantiere civ. 12.