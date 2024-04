Modifiche temporanee alla viabilità in via Berzioli, via Tonani e via Tambroni

Dal giorno 22/04/2024 al 28/06/2024, dalle ore 00:00 alle 24:00, sono previste modifiche temporanee alla viabilità organizzate in tre fasi,in Via Berzioli, Via Tonani, Via Tambroni, per sostituzione della rete idrica e allacci.

-1° Fase: dal 22/04/2024 al 24/05/2024, dalle 00:00 alle 24:00 Via Tonani

Istituzione del divieto di transito eccetto residenti per l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.

Istituzione del divieto di sosta 0-24, ambo i lati, con rimozione forzata.

-2°Fase: dal 13/05/2024 al 24/05/2024, dalle ore 00:00 alle 24:00 Via Tambroni

Istituzione del divieto di transito eccetto residenti per l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.

Istituzione del divieto di sosta 0-24, ambo i lati, con rimozione forzata.

-3°Fase: dal 27/05/2024 al 28/06/2024, dalle ore 00:00 alle 24:00 Via Berzioli, tratto da via Brunelleschi a strada Langhirano

Istituzione del restringimento di carreggiata e contestuale istituzione del senso unico di marcia con direzione da Est a Ovest.

Istituzione del divieto di sosta 0-24, ambo i lati, con rimozione forzata.

In tutti i tratti stradali afferenti via Berzioli dovranno essere posizionati opportuni segnali di direzione obbligatoria destra o sinistra, conseguenti all’istituzione del senso unico di marcia indicato nella fase 3°.

Dovranno essere posizionati idonei avvisi per gli utenti circa le modifiche apportate alla viabilità previste dalla presente ordinanza.

Dovrà essere sempre garantita una porzione di carreggiata transitabile non inferiore a 3,5 metri di larghezza. Dovrà essere sempre garantito l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.

Sarà sempre consentito il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso, emergenza, antincendio e pronto intervento.