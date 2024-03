Modifiche temporanee alla viabilità per la Festa di San Giuseppe

In occasione della “Festa di San Giuseppe” sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle ore 14 di sabato 16 marzo 2024 alle ore 24 di domenica 17 marzo 2024:

Istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 per i seguenti tratti stradali:

Strada Bixio da Via Gorizia esclusa a Piazzale Corridoni

Strada Imbriani eccetto il tratto compreso tra B.go Fiore e B.go Parente e relative intersezioni

Strada Costituente da Borgo Sorgo a Strada Bixio.

Borgo Sorgo

Inversione del senso di marcia con nuovo senso di percorrenza Nord-Sud

Piazzale Picelli

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24

Istituzione del senso unico alternato per i sottoelencati tratti stradali: Borgo Catena, Borgo Guasti di S. Cecilia, Borgo Parente, Borgo S. Giuseppe – da Via Turchi a Str. Bixio, Via Padre Lino – da Via Turchi a Str. Bixio, Borgo S. Domenico – da Via della Salute a Str. Bixio, Vicolo S. Caterina, Borgo S. Caterina – da Str. Bixio a P.le Rondani, Via Benassi – da Str. Bixio a P.le Rondani, Via Monte Grappa – da Via Monte Nero a Str. Bixio, Via Piave – da via Monte Nero a Str. Bixio.

Borgo Parente – dal civ.23 a Strada Costituente –

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Borgo Sorgo

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Nord-Sud.

Destituzione della corsia preferenziale bus di Strada Bixio e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

Dalle ore 14:00 di sabato 16/03/2024 alle ore 24:00 di domenica 17/03/2024:

Strada D’Azeglio

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 ambo i lati per tutti i veicoli.

Destituzione della corsia preferenziale bus e del rilevamento elettronico dei transiti.

Piazzale S.Giacomo

Piazza delle Barricate

Piazzale Corridoni – eccetto intersezione con Via dei Farnese e strada Bixio

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli.

Tutte le sottoelencate strade funzioneranno a senso unico alternato (nelle fasce orarie sotto riportate): Via Antelami; B.go Bernabei; B.go Cocconi; Str. Inzani; B.go Fiore; B.go Marodolo; B.go Galaverna; B.go Poi; B.go G. B. Fornovo; V.lo S. Maria; B.go Bosazza.

Le attività commerciali presenti in zona potranno effettuare le operazioni di carico e scarico nelle seguenti fasce orarie: domenica 17/03/2024 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 in poi.

Ai residenti diretti ed in uscita dai posti auto interni sarà consentito il transito nelle seguenti fasce orarie:

-Sabato 16/03/2024 dalle ore 22:00 alle 08:00 del giorno successivo.

-Domenica 17/03/2024 dalle 20:00 in poi.

È sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità.

I mezzi adibiti all’allestimento della fiera di S. Giuseppe potranno circolare:

-Sabato 16/03/2024 dalle ore 14:00 alle ore 16:00

-Domenica 17/03/2024 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e per le operazioni di disallestimento dalle ore 20:00 in poi.

L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.