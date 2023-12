Modifiche temporanee alla viabilità per la Festa di Santa Lucia in via Garibaldi

In occasione della Festa di Santa Lucia in via Garibaldi, sono previste alcune modifiche alla viabilità per domenica 10 dicembre 2023, dalle ore 7 alle ore 22:30.

Str. Garibaldi – da Strada Mazzini a Strada XX Settembre escluse intersezioni

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Borgo Montassù

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Ovest-Est.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Strada San Nicolo – da Borgo Montassù a Piazzale Rossolini

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Sud-Nord.

Borgo del Parmigianino – da via Melloni a Borgo Montassù

Istituzione del doppio senso di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Borgo del Parmigianino adiacenza civ. 5/b

Istituzione del senso unico alternato.

Strada Cavour – all’intersezione con Borgo del Parmigianino

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (stalli ciclomotori).

Via F.Cavallotti – tratto ricompreso tra Borgo della Trinità e Borgo del Parmigianino

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Ovest- Est.

Via F.Cavallotti – all’intersezione con Borgo del Parmigianino

Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli provenienti da

Ovest e che procedono in direzione Borgo del Naviglio/Borgo degli Studi.

Borgo Retto – da Borgo del Parmigianino a Strada S. Nicolò –

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Via Melloni, B.go Guazzo, Strada Cavallotti da Strada Garibaldi a Borgo della Trinità, Borgo Pietro Giordani, Via Affò, Via Bodoni, Via Borghesi, Via Verdi – da Via Bodoni a Via Paciaudi, Vicolo S. Alessandro, Borgo A. Mazza

Istituzione del senso unico alternato. Destituzione della corsia preferenziale di Strada Garibaldi e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti. I residenti del quadrante di ZTL 1 e relativa isola ambientale, ricompreso tra Strada Garibaldi, Via Melloni, Strada Cavour, Piazza Garibaldi, Strada Mazzini, nonché i veicoli diretti alle strutture ricettive al suo interno, avranno accesso attraverso il seguente percorso: Via Del Prato, Piazzale S. D’Acquisto, Strada S. Anna, Borgo Retto, Borgo del Parmigianino, Strada Cavour.

Il deflusso sarà garantito attraverso il seguente percorso: Strada Cavour, Borgo del Parmigianino (doppio senso di circolazione da Strada Cavour a Borgo Montassù), Borgo Montassù, Strada S. Nicolò, Borgo Retto. I residenti, gli espositori e le attività commerciali presenti nelle strade interessate dalla manifestazione potranno transitare nelle seguenti fasce orarie: fino alle ore 09:00 e dalle ore 20:30 alle ore 22:00, procedendo a passo d’uomo.

Sarà consentito il transito ai residenti da e per i posti auto interni del tratto interessato dalla manifestazione dalle ore 13:00 alle ore 14:30, procedendo a passo d’uomo.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

È sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e d’emergenza. È sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità. La disposizione degli allestimenti dovrà garantire accesso ai passi carrabili del tratto interessato.