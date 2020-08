Modifiche alla viabilità in via Sette Fratelli Cervi, il 28 agosto, per la manifestazione: “Festival Bar Gianni"

Venerdì 28/08/2020, dalle 12:00 alle 24:00, è prevista l’istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, per i seguenti tratti stradali: Via Sette Fratelli Cervi, da Via Duca Alessandro a Via Monte Caio intersezioni escluse. Deroga al divieto di transito per i residenti, diretti ai posti auto interni, dalle ore 22:00 in poi.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico, non previste nella presente ordinanza, che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare ed a tutela della sicurezza della circolazione stessa.