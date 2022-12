Monchio, interrotta la Provinciale 75 a Groppo Sovrano per crollo massi

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stato interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone sulla Strada provinciale n. 75 Monchio-Corniglio in località Groppo Sovrano, in Comune di Monchio delle Corti, dal 10 dicembre 2022 e fino a nuovo ordine, per il rischio di caduta massi dalla parete rocciosa di monte. La misura si è resa necessaria dopo che, il 10 dicembre scorso, si è verificato il crollo di materiale lapideo di grosse dimensioni dalla parete rocciosa di monte invadendo la carreggiata stradale; la Provincia sta effettuando indagini specialistiche sullo stato dei luoghi, pertanto, per motivi di sicurezza, si è dovuto interrompere il transito. E’ possibile raggiungere gli abitati di Casarola e Riana da Monchio delle Corti e gli abitati di Sivizzo e di Grammatica da Corniglio; per il collegamento diretto fra i capoluoghi di Monchio e Corniglio dovranno essere percorse le SS. 665R “Massese” e la SP. “13 “di Corniglio”.