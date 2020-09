Monitoraggio dell'aria: installata centralina Arpae a Poggio S. Ilario Baganza

Nuovo monitoraggio dell’aria a Poggio S.Ilario Baganza grazie alla centralina di Arpae.

E’ stata avviata una nuova campagna di analisi dell’aria con il dispositivo di monitoraggio installato da Arpae che rimarrà posizionato per un paio di mesi per monitorare le condizioni ambientali e dell’aria nell’area in cui sorge il cogeneratore della ditta Citterio. Il sistema è composto da una centralina posizionata in via Pio La Torre e da un altro rilevatore collocato presso l’ex scuola primaria del Poggio.

Tale intervento fa parte delle azioni di monitoraggio e controllo dell’aria previste dall’Osservatorio Ambientale di Felino, il cui protocollo è stato sottoscritto nel 2017 dal Comune di Felino con Arpae e AUSL di Parma e con il Presidente del Comitato No Cogeneratore, un rappresentante della ditta Citterio e i Rappresentanti delle categorie produttive facenti parte del Gruppo Ambiente del “Distretto territoriale del Prosciutto di Parma”. I risultati delle analisi dell’aria verranno pubblicati sul sito del Comune non appena disponibili.