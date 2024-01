Ecco il sottotetto da 14 metri quadrati che volevano affittarmi a 400 euro al mese

Un sottotetto da 14 metri quadrati a 330 euro di affitto al mese più le spese di condominio di 70 euro, il deposito cauzionale di una mensilità, oltre alle spese di agenzia di 396 euro e 250 euro per il tinteggio e la sanificazione. E le garanzie? Certo, oltre al contratto a tempo indeterminato anche un garante a tempo indeterminato, ovvero una persona con contratto di lavoro stabile che paghi nel caso io non riuscissi a pagare.

Con il mercato degli affitti schizzato alle stelle (Affitti: l'inchiesta) è possibile ancora trovare alloggi a 400 euro al mese nella zona del centro storico di Parma. Peccato che si tratti di spazi angusti, senza finestre (se non un abbaino come in questo caso), strettissimi e disagevoli. Abbiamo provato a rispondere ad un annuncio, gestito da un'agenzia della provincia, che riguardava un piccolo monolocale di soli 14 metri quadrati. Dopo aver preso accordi siamo andati sul posto per vedere l'appartamento: già nell'annuncio era indicato che si trattava di un quarto piano ma senza ascensore.

Contratto a tempo indeterminato? Si, ma anche un garante a tempo indeterminato

All'interno di un vecchio palazzo nella zona a ridosso del centro storico saliamo al quarto piano lungo le scale. In realtà il monolocale è un sottotetto strettissimo: riusciamo a malapena a rimanere all'interno dei 14 metri quadrati del piccolo edificio. Non si sono finestre, solo un abbaino, una apertura verso l'esterno. Una porta, che quando è aperta sfiora il letto singolo posizionato contro il muro, divide lo spazio dal bagno. In un altro incavo c'è una piccolissima cucina, con due piastre elettriche e un lavandino. Ma quali sono le richieste economiche per questo alloggio? Come affitto 330 euro al mese, più le spese di condominio che ammontano a 70 euro ogni mese, il deposito cauzionale di una mensilità e le spese di agenzia di quasi 400 euro. In più 250 euro per i lavori di tinteggio e di sanificazione.

Il ripostiglio 'ad uso esclusivo' è un piccolo solaio con una lavatrice

Il ripostiglio 'ad uso esclusivo' (nella foto principale) è in realtà un piccolo solaio dove è stata posizionata una lavatrice, oltretutto con dei cavi volanti: è questo lo spazio dove dovrei tenere le mie cose e che dovrei usare come lavanderia, visto che all'interno del sottotetto, ovvero l'appartamento, c'è spazio solo per mettere qualche vestito. Per il riscaldamento c'è una piccola pompa di calore: la quota che dovrei pagare è compresa nelle spese per il condominio. Lo spazio ha una sola apertura verso l'esterno, ovvero l'abbaino. All'interno del sottotetto infatti non ci sono finestre, nemmeno all'interno del bagno.