Scatta l'assalto ai monopattini: tra corse spericolate e abbandono dei mezzi

Da alcuni giorni a Parma è scattata una vera e propria monopattino-mania. Da quando il Comune di Parma, il 3 settembre, ha messo o disposizione dei cittadini 900 monopattini elettrici - nell'ottica dello sviluppo della sostenibilità ambientale - tantissimi cittadini e cittadine - soprattutto ragazze e ragazzi giovanissimi - hanno preso d'assalto le postazioni in cui sono parcheggiati i nuovi mezzi ecologici. Fin da subito si sono scatenate alcune polemiche per quanto riguarda la sicurezza stradale e le regole da rispettare.

Per prendere a noleggio uno dei monopattini messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale - tramite tre società private - basta scaricare una delle applicazioni, registrarsi e pagare la quota dovuta.

A questo punto il singolo di cittadino dovrebbe utilizzare il monopattino per le sue esigenze poi - al termine del periodo di noleggio - riporlo in uno degli spazi previsti. Sono numerosi - e si vedono quotidianamente - i casi di ragazzi che salgono in due (e anche in tre) sui monopattini, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Ci sono stati anche alcuni casi di abbandono dei mezzi in strada alla fine della carica elettrica.

