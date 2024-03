La protesta dei passeggeri: "Il posto disabili dell'autobus per Collecchio 'occupato' dai monopattini"

"Il posto disabili dell'autobus numero 6 per Collecchio è occupato, tutte le mattine, dai monopattini smontati di alcuni ragazzi". E' questa la protesta dei passeggeri delle corsa del mattino, che parte poco dopo le ore 7 da via Pintor a Parma. "Ormai molti non ci fanno più caso ma è così. Ogni mattina è sempre la stessa storia. Non è giusto". Secondo alcuni passeggeri, come mostrato nell'immagine, ogni mattina l'autobus avrebbe il posto per i disabili occupato: questa situazione provocherebbe disagi a chi invece si trova nella necessità di utilizzarlo.