Montanara: "Le pulizie di primavera si fanno insieme", sabato i cittadini ripuliranno Parco Masetti

Sabato 26 marzo, dalle 15 alle 17 è in programma l’iniziativa di raccolta rifiuti promossa dall’Associazione Controllo di Vicinato nella cornice del patto di collaborazione Pulizie di Primavera sottoscritto con il Comune di Parma, finalizzato a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati grazie all’impegno dei cittadini volontari.

All’iniziativa del Controllo di Vicinato collaborano anche le associazioni attive nel quartiere: Montanara Laboratorio Democratico, Emporio, Centro Giovani e il Centro Agroalimentare di Parma, che offrirà una gustosa merenda di frutta.

La raccolta, coordinata dal Settore Ambiente e in raccordo con IREN, si svolgerà nel Parco Masetti in quartiere Montanara Via Atleti Azzurri d’Italia a partire dalle 15:00.

Per info e registrazione: info@acdparma.it