Montechiarugolo, partono i lavori di riqualificazione dell'ex scuola di Tripoli

Sono iniziati a Tripoli i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico dell’ex scuola di Tripoli, in via Morzola, con la realizzazione da parte di Acer di tre appartamenti destinati all'edilizia residenziale pubblica.

I lavori prevedono una spesa complessiva di oltre 769mila euro, finanziati dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito del programma “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, per risorse finalizzate a favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni. Si tratta del primo intervento nella nostra provincia entrato in fase esecutiva e farà parte di un piano di riqualificazione più ampio nel quale verrà recuperata un'area strategica del territorio comunale di Montechiarugolo.

“Per noi è fondamentale aver ottenuto queste risorse Pnrr che ci consentono di focalizzare l’attenzione verso problematiche che il Comune, in autonomia, non sarebbe stato in grado di risolvere, come appunto la risoluzione del nodo strategico dell’ex scuola di Tripoli. Questo è uno degli immobili che avevamo in programma di rigenerare nel nostro mandato elettorale: con questo finanziamento Pnrr riusciremo a raggiungere l’obbiettivo concludendo un processo rigenerativo importante per questa porzione di territorio comunale. Un ringraziamento particolare per la collaborazione ad Acer al direttore Italo Tomaselli e alla neo presidente Loretta Losi a cui facciamo i nostri migliori di buon lavoro e proficua collaborazione.” – Daniele Friggeri, Sindaco del Comune di Montechiarugolo

“L’avvio dei lavori presso l’ex scuola di Tripoli rappresenta un passo molto importante perché avvicina l’immissione nel patrimonio di edilizia residenziale sociale di tre nuovi appartamenti a Tripoli. Con questi altri tre alloggi riusciamo ad andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà, traguardo particolarmente significativo in questo periodo di profonda crisi economica, in cui la richiesta di alloggi a prezzo calmierato è molto forte da parte della cittadinanza. Sin dall’inizio del mandato l’Amministrazione Comunale ha sempre ricercato la soluzione più idonea per valorizzare l’ex scuola di Tripoli: la riqualificazione dell’edificio grazie ai fondi del PNRR ci consente di recuperare un edificio di pregio ma bisognoso di interventi importanti, restituendolo nuovamente al servizio della comunità.” – Francesca Tonelli, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Montechiarugolo

I lavori affidati all’Impresa RE.CO.E di Vulcano Domenico e prevedono il cambio di destinazione d’uso e la realizzazione di tre alloggi con una diversa distribuzione degli spazi interni. Sono inoltre previste opere di riqualificazione improntate all’efficientamento energetico, come l’isolamento termico con rivestimento a cappotto delle facciate esterne, l’isolamento termico con coibentazione della copertura, la sostituzione di persiane e scuri e della caldaia centralizzata con caldaie autonome, oltre al miglioramento sismico con il rifacimento dell’intonaco interno ed esterno.