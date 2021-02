Moovit e Tep insieme per migliorare il servizio di trasporto pubblico: orari in tempo reale sui bus

Moovit e Tep insieme per migliorare la fruizione, da parte dei viaggiatori di Parma e provincia, dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani. La partnership tra l'App per la mobilità urbana - già utilizzata da 950 milioni di persone in tutto il mondo - e la società di trasporto pubblico locale nella nostra città e provincia, si è concretizzata nei giorni scorsi grazie ad un accordo che porterà a tutta una serie di vantaggi e servizi in più a favore dei cittadini di Parma e dei turisti che visiteranno la nostra città e sceglieranno di utilizzare i mezzi pubblici. I viaggiatori, infatti, avranno a disposizione - in tempo reale sul proprio smartphone - gli orari di arrivo dei bus ad una specifica fermata.

Tramite l'App Moovit, infatti, è da oggi possibile individuare le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e conoscere in tempo reale l'orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata. Le oltre 140 linee urbane, extraurbane e scolastiche sono state infatti inserite all'interno di Moovit, oltre alle oltre 5 mila fermate presenti sul territorio.

Gli utenti che usuifriranno del servizio sono circa 39 milioni annualmente: i lavoratori, gli studenti e i turisti avranno la possibilità di approfittare dell'opportunità - totalmente gratuita - dopo aver scaricato l'App Moovit, disponibile in 45 lingue differenti. L'App, poi, è progettata per poter essere utilizzata con una sola mano grazie all'aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione. Può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visiva grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che guidano i viaggiatori fino alla conclusione del viaggio.