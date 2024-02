Morti sul lavoro, Parma in zona rossa: nel 2023 dodici decessi

Parma è in zona rossa per quanto riguarda gli incidenti mortali sul lavoro dal gennaio 2020 al dicembre 2023. Da gennaio a dicembre 2023 i decessi nella nostra provincia sono stati 12, con un indice di 52,8, secondo quanto rilevato dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. A Parma ci sono state 8.416 denunce totali di infortuni sul lavoro.

Il 2024 non è iniziato meglio: il 9 febbraio un operaio autista di 67 anni, Andrea Granata, è morto investito da un tir all'interno dell'azienda di logistica Number 1 in via Forlanini a Parma.

In Emilia-Romagna, sono 91 i morti da gennaio a dicembre 2023 (3 in più del 2022): 70 quelli rilevati in occasione di lavoro (11 in più dello scorso anno) e 21 quelli in itinere (8 in meno del 2022)

Sono 4.622 le vittime sul lavoro da gennaio 2020 a dicembre 2023. Ciò significa oltre 1.150 decessi all’anno: 1.004 in itinere e 3.618 in occasione di lavoro. Ed è quest’ultimo il dato più preoccupante, perché è quello che definisce la qualità della quotidianità lavorativa degli italiani”.

l settore delle Attività Manifatturiere alla fine del 2023 è in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (13.694). Seguono i settori: Trasporti e Magazzinaggio (4.853), Sanità (4.651), Costruzioni (4.221) e Commercio (4.188).

Ma questo è solo l’incipit numerico di una drammatica e, purtroppo, ancor più realistica e concreta proiezione presentata da Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, sulla base dell’ultima indagine realizzata dal proprio team di esperti. Analisi che, oltre al dato assoluto, mostra il reale rischio di infortunio sulla base della popolazione lavorativa