Polizia penitenziaria in lutto: è morto nella notte il comandante di via Burla Nicolino di Michele

Si è spento nella notte, a causa di un malore improvviso, il comandante della polizia penitenziaria Nicolino Di Michele. Aveva solo 55 anni. Di Michele si trovava nel suo alloggio all'interno dell'istituto penitenziario di via Burla a Parma. Era a capo degli agenti della polizia penitenziaria di Parma.

Nicolino di Michele è prematuramente scomparso questa notte a causa di un infarto, il Commissario della Polizia Penitenziaria Nicolino Di Michele, comandante di reparto del carcere di Parma. Aveva 55 anni e un figlio di 21 anni. Nato ad Ururi, in provincia di Campobasso, Di Michele viveva con la famiglia a Termoli, in Molise. Nicolino Di Michele era consigliere comunale a Termoli per il Movimento 5 Stelle. Nel mese di maggio aveva parlato con lui nel corso di un'intervista sui problemi relativi al carcere di via Burla.