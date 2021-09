Lutto nel mondo dello sport: è morto Leonardo Mussini

Lutto nel mondo dello sport parmigiano. È morto Leonardo Mussini, media manager e responsabile dell'ufficio stampa delle Zebre Rugby di Parma. Aveva 41 anni.

La redazione di Parmatoday si stringe con affetto ai familiari, in particolare alla compagna Elisa e alla società sportiva per l'improvvisa scomparsa.

Nel 2007 si avvicina al rugby curando dapprima l’intrattenimento come speaker alle gare interne del Gran Parma Rugby nel massimo campionato italiano e successivamente seguendone la linea comunicativa sui neonati social networks in cui da subito crede fortemente. Praticante e grande appassionato dello sport e delle sue dinamiche socio-culturali, nel 2010 passa alla franchigia degli Aironi Rugby come responsabile del progetto comunicativo sul web con particolare attenzione ai new media raggiungendo ottimi risultati di visibilità. Segue l’ufficio stampa e la comunicazione sul web delle Zebre Rugby sin dalla fondazione del club nell’estate 2012. Nella stagione 2013/14 ha ricoperto anche la stessa mansione per il club Rugby Colorno curando per la Federazione Italiana Rugby la comunicazione per le finali italiane Under 16, Under 18 e del campionato italiano di Serie A.

Dal 2014 é parte dello staff media della nazionale italiana all’RBS Sei Nazioni ed ai Credit Agricole Cariparma Test Match. Nell’estate 2015 é stato Match Press Officer per World Rugby nelle gare di Parma e nella finale di Cremona durante il mondiale U20 tenutosi in Italia a Giugno 2015.