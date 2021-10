È morto Alessio 'Mono' Cattabiani, cantante degli Ffd

È morto il Mono. Alessio Cattabiani se ne è andato ieri, giovedì 14 ottobre, all'improvviso. Dopo le prime voci durante la giornata sono stati gli stessi Ffd ad annunciarlo dalla loro pagina Facebook.

Con la sua morte Parma perde un pezzo della storia del punk e dell'antifascismo parmigiano: frontman e cantante degli Ffd Alessio lavorava come agente immobiliare ed era molto conosciuto in città. Sul suo profilo Facebook in tanti lo ricordano con messaggi di affetto e vicinanza.

Instancabile animatore dei concerti a Parma e in tutta Italia Alessio Cattabiani lascia in eredità testi dal forte contenuto sociale e politico. Legato fortemente alla storia del quartiere Oltretorrente e alle Barricate antifasciste ha messo in musica canzoni che sono diventate veri e propri slogan, da 'Per non dimenticare' a 'Proletario' e 'Parma antifascista'.

"Con un groppo in gola e con gli occhi pieni di lacrime - si legge sulla pagina Facebook degli Ffd - vi diciamo che oggi ci ha lasciato Mono Ffd. In questo momento qualsiasi pensiero o parola non serve a nulla. Chi ha conosciuto Mono e ha potuto viverlo a pieno come noi, sa’ perfettamente quanto abbiamo perso oggi. Siamo devastati. Non ci sono parole. Ti vogliamo bene!! Ciao Mone"