Inaugurata la mostra sulle Barricate a Palazzo Bossi Boschi: è aperta fino al 18 dicembre

Fino al 18 dicembre, a Palazzo Bossi Bocchi, sede di Fondazione Cariparma, sarà visitabile la mostra “Alle barricate! Agosto 1922: la città, i protagonisti, la memoria”, a cura di Margherita Becchetti, William Gambetta e Francesca Magri La mostra è organizzata da Fondazione Cariparma, in collaborazione con il Centro Studi Movimenti, con la partecipazione delle studentesse dell’IPSIA Primo Levi – corso di moda e con il patrocinio del Comune di Parma.

Dal 1 al 6 agosto 1922 gli abitanti dell’Oltretorrente e del rione Naviglio-Saffi si mobilitarono contro migliaia di fascisti comandati da Italo Balbo, arrivati da tutta Italia per aggredire l’Oltretorrente nei giorni dello sciopero legalitario. Guido Picelli, trascinatore e comandante degli Arditi del popolo, riuscì a respingere l’attacco grazie alle barricate che vennero erette in tutti i punti di accesso dei quartieri popolari. Scopo della mostra è quello di raccontare gli avvenimenti inquadrandoli dal punto di vista storico, sociale e del particolare tessuto urbano in cui sono avvenuti.

Giornate di apertura e orari: martedì e giovedì 15.30/18.00 - sabato e domenica 10.00/12.30; 15.30/18.00

INGRESSO GRATUITO

La mostra prevede visite guidate tutti i giovedì pomeriggio alle ore 16.30 (per i gruppi è richiesta la prenotazione)