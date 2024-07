"Correggio500": la grande mostra per i 500 anni degli affreschi nella chiesa di San Giovanni Evangelista

"Correggio500. Il cielo per un istante in terrà" è il nome della grande mostra, promossa dal Comune di Parma per celebrare i cinquecento anni della conclusione del ciclo di affreschi della cupola della Chiesa di San Giovanni Evangelista, dipinti dal Correggio tra il 1520 e il 1524, con l’allestimento del fotopiano completo degli affreschi realizzato con le immagini del fotografo Lucio Rossi. La mostra si terrà dall’8 settembre 2024 al 13 gennaio 2025 presso il Monastero di San Giovanni Evangelista.

La mostra rientra in un progetto per celebrare e valorizzare i cicli di affreschi del Correggio presenti in città attraverso uno speciale percorso di visita che unirà il Monastero e la Chiesa di San Giovanni Evangelista alla Camera di San Paolo, con biglietto unico per la visita della mostra e l’ingresso alla Camera, in cui il visitatore sarà condotto ad una visione e percezione degli affreschi del Correggio innovativa rispetto alle modalità tradizionali della fruizione del patrimonio artistico.