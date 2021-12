Mostra di Banksy: sconto natalizio per gli studenti di Parma e provincia

Banksy e il suo immaginario artistico attirano e coinvolgono sempre più le nuove generazioni, catalizzando la loro attenzione verso l’arte contemporanea. E la mostra BANKSY Building Castles in the Sky, a Palazzo Tarasconi fino al 16 gennaio 2022, con il suo numero di visitatori record sta confermando nettamente questo trend d’interesse. Proprio per promuovere ulteriormente quest’iniziativa fra i giovani, la Fondazione Archivio Ligabue e MetaMorfosi, che hanno prodotto e organizzato l’evento, hanno deciso di raccogliere l’invito del Comune di Parma per una riduzione del biglietto a 5 euro per tutto il periodo natalizio, dal 7 dicembre fino alla fine dell’esposizione.

La mostra chiuderà quindi le iniziative di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, con un super sconto destinato alle scolaresche di Parma e della sua provincia. La scontistica sarà destinata anche ai Centri Giovani del Comune di Parma. Le prenotazioni, attraverso gli istituti scolastici di appartenenza, potranno essere effettuate alla mail: banksymostraparma@gmail.com.

Per gli studenti dell’Università di Parma, previa presentazione della Student Card, il biglietto sarà ridotto invece a 8 euro.

BANKSY Building Castles in the Sky è una mostra a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani, Acoris Andipa e Marzio Dall’Acqua, prodotta e organizzata da Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma e Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con Comune di Parma, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi e sotto la supervisione di Augusto Agosta Tota, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Parma, Parma Capitale della Cultura Italiana 2020+21 e partner principale Fidenza Village, con il contributo di Banca Generali Private, Arpinge e Gespar.