Moto a folle velocità sulla Cisa, residenti esasperati: "Non è una pista"

La tratta Fornovo Taro-Berceto della SS62 rischia di diventare un circuito dove ogni week end si sfidano le moto a colpi di derapate. È il riassunto della lettera che annuncia la raccolta firme indetta dai residenti della zona e indirizzata al Prefetto di Parma, Lucio Antonio Garufi per denunciare la "una situazione di grave pericolo causata dall'alta velocità tenuta dai motociclisti sulla strada".

L'ultimo episodio in ordine di tempo è anche il più grave. Nella giornata di venerdì, 28 giugno, a Boschi di Bardone nei pressi di Terenzo, è stato investito un uomo di 83 anni, Domenico Boschini. Una moto lo ha centrato in pieno, sbalzandolo lontano dalla carrozzina sulla quale era costretto a vivere da 30 anni. Il tratto di strada non è nuovo, purtroppo a eventi del genere. "Esasperati ed estremamente preoccupati - si legge nella lettera -siamo a chiedere un intervento duraturo ed efficace in tempi brevi. Ormai da molti anni, soprattutto nei fine settimana della bella stagione, numerosi centauri provenienti da varie province percorrono la strada a velocità molto elevata, anche nei tratti all'interno dei centri abitati dove il limite è di 50 km/h. Questa situazione si ripete talvolta anche il giovedì sera, quando diversi motociclisti evidentemente si accordano per gareggiare come in un circuito. Negli ultimi tempi il pericolo è aggravato dalla presenza di alcuni fotografi dilettanti che si posizionano lungo la SS62 per riprendere e postare sui social le performances dei motociclisti i quali, al fine di assicurarsi lo scatto più sensazionale, si cimentano in guide spericolate".

In questo modo, spiegano i residenti, si mettono in pericolo anche gli automobilisti, i numerosi ciclisti e i residenti, "in particolare bambini e ragazzi, che percorrono o attraversano alcuni tratti della statale a piedi e in bicicletta. Ci siamo accorti che gli interventi dell'assistenza pubblica e dell'elisoccorso sono diventati frequenti negli ultimi week end. D'altra parte gli incidenti, anche mortali, sono sempre stati numerosi sulla strada in oggetto. In più occasioni noi residenti abbiamo segnalato il pericolo ai sindaci ed alle autorità competenti affinché potessero intercedere presso Sua Eccellenza al fine di trovare una soluzione e di tutelare l'incolumità degli abitanti e degli altri utenti della strada. Tuttavia, ad oggi le infrazioni e il mancato rispetto dei limiti di velocità perdurano". La lettera, come si legge in calce, è stata indirizzata anche ai sindaci delle zone interessate: da Fornovo a Berceto, fino a Terenzo.