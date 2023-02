Motorizzazione civile, mobilitazione anche a Parma: da oggi astensione dallo straordinario e dall'uso del mezzo di trasporto da parte dei lavoratori

Anche i lavoratori della Motorizzazione Civile (UMC) di Parma si uniscono ai colleghi di tutta Italia e sostengono lo stato di agitazione indetto a livello nazionale.

La protesta "è contro la decisione politica di proseguire sulla strada della privatizzazione della

Motorizzazione affidando al personale interno unicamente attività residuali e avvalendosi di soggetti privati per quelle principali, come ad esempio le Revisioni dei Veicoli Pesanti. Ciò a danno non solo delle professionalità dei dipendenti, quei pochi rimasti, ma anche della imparzialità e indipendenza del servizio nei confronti della cittadinanza", si legge in una nota.

"Pertanto i lavoratori, insieme a FP CGIL e UIL PA di Parma, "chiedono al governo la la riaffermazione della centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti al fine di garantire unifomità dei controlli ed effettività del diritto alla sicurezza stradale; la revisione della legge 870/86, una legge anacronistica e iniqua, alla luce dell’entrata in vigore della circolare suddetta per l’utilizzo degli ispettori autorizzati e per le conseguenze sulle attività dei dipendenti pubblici; L'eliminazione delle disparità di condizioni lavorative e trattamento economico a svantaggio del personale del settore Pubblico, esaminatori compresi, rispetto agli Ispettori Autorizzati a parità di attività svolta; L'urgente adozione di un piano di assunzione straordinario per rispondere alle criticità causate dalla mancanza di un turn-over e per alleviare i carichi di lavoro divenuti insostenibili. Ad oggi la carenza di personale d’ufficio ha comportato anche una insufficiente disponibilità di esaminatori, tecnici e assistenti in orario di lavoro ordinario. Inoltre si chiede la salvaguardia delle professionalità acquisite dal personale pubblico".

Per questi motivi "i lavoratori della UMC di Parma a partire da oggi, 1° marzo 2023, si asterranno

dall’attività lavorativa in orario straordinario per lo svolgimento delle operazioni in conto privato e dall'utilizzo del proprio mezzo per gli spostamenti in caso di sedute in orario ordinario".