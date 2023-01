Multe, per il 2022 il Comune di Parma incasserà più di 16 milioni di euro

Il Comune di Parma incasserà più di 16 milioni di euro - nello specifico 16 milioni, 113 mila e.554 euro - in seguito alle sanzioni amministrative pecuniaria per le violazioni al codice della strada nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Nello specifico circa la metà dei soldi (poco meno di 8 milioni di euro) derivano dalle sanzioni per le violazioni del transito nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali mentre la seconda metà degli introiti riguardano le violazioni al codice della strada registrate attraverso gli autovelox installati sul territorio comunale.

Lo si ricava da una determina dirigenziale del 19 gennaio 2023 relativa all'accertamento delle entrate derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022. All'interno del documento viene specificato che, risultano pagate, in assenza di notifica, sanzioni per un importo pari a poco più di un milione e 700 mila euro.