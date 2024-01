Multe, nel 2023 notificati verbali per oltre 16 milioni e 300 mila euro

Nel corso del 2023, dal 1 gennaio al 31 dicembre, la polizia locale di Parma ha notificato verbali, per sanzioni al Codice della Strada, per oltre 16 milioni e 300 mila euro. L'accertamento delle entrate è stabilito dalla determinazione dirigenziale N° DD-2024-83 del 15 gennaio 2024. In particolare oltre 7 milioni di euro di verbali sono stati comminati per sanzioni riguardanti l'accesso nelle zone Ztl mentre altri 7 milioni di euro sono derivati dalla violazione delle norme del Codice della Strada. L'importo dei verbali è precisamente di 16.307.390,35 euro.