Multe alle auto davanti al seggio: "Il cartello di divieto è nascosto"

Multe alle automobili parcheggiate nei pressi del seggio della scuola Albertelli Newton a Parma, tra via Newton e via Casa Bianca. Scoppia la polemica. Alcuni lettori hanno segnalato una situazione anomala. "I cartelli sono girati verso il parco ed impossibili da leggere. Sono state comminate sanzioni anche ai componenti dei seggi, che avevano correttamente esposto l'apposito contrassegno in dotazione dal Comune di Parma".