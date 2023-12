Multe: da gennaio a novembre notificati verbali per 15 milioni di euro

Verbali per un valore di oltre 15 milioni di euro per le sanzioni per violazioni del Codice della Strada nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 novembre 2023. Il Comune di Parma, attraverso la determinazione dirigenziale DD-2023-3362 del 14 dicembre, ha accertato l'importo delle entrate. Nei primi undici mesi dell'anno in corso, quindi, sono state comminate multe per un valore di 15.202.167,53 euro. Le multe riguardano sia le sanzioni amministrative pecuniarie da imprese per violazioni al Codice della Strada che le sanzioni amministrative pecuniarie da famiglie per violazioni al

Codice della Strada. Di questi 15 milioni di euro quasi 5 sono dovuti a sanzioni per quanto riguarda le Ztl da parte delle famiglie e quasi 2 milioni di euro per la violazioni delle regole sulle Ztl da parte delle imprese: in totale quasi 7 milioni di euro.