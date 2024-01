Muore a 90 anni Fabio Fabbri, tre volte Ministro e Senatore per cinque legislature

E' morto ieri all'età di 90 anni Fabio Fabbri, per tre volte Ministro ed esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, Senatore della Repubblica per cinque legislature. Fabbri è stato Ministro degli affari regionali nel quinto governo Fanfani, delle politiche comunitarie nel secondo governo Craxi e Ministro della difesa nel governo Ciampi.

È stato inoltre sottosegretario all'agricoltura e foreste nel secondo governo Cossiga, nel governo Forlani e nel I e II governo Spadolini, e sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Amato. Da quando ha lasciato la politica, si è occupato della tutela dell'Appennino attraverso un'iniziativa editoriale e il programma sull'uomo e la biosfera.

Il sindaco Michele Guerra ha ricordato Fabio Fabbri: "Apprendo con tristezza della scomparsa di Fabio Fabbri più volte Ministro, sottosegretario, senatore, a lungo rappresentante importante per il nostro territorio a Roma. Avevo avuto occasione di incontrarlo un’ultima volta qualche anno fa, da Assessore, e ricordo ancora la passione con cui difendeva l’importanza cruciale di una vera sinergia tra il Comune capoluogo e i territori provinciali, a suo modo di vedere ancora debole. Il segno che non si era indebolita in lui la spinta propositiva verso le nostre terre. Alla famiglia le condoglianze più sincere mie personali e dell’Amministrazione di Parma" 3