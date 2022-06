Traversetolo: donazione al Museo Renato Brozzi del Ritratto di Ugo Mutti da parte della famiglia Mutti

La famiglia Mutti, della azienda Mutti S.p.A., dona al Museo Renato Brozzi il Ritratto di Ugo Mutti in bronzo (2021), dall’originale in terracotta realizzato dall’artista traversetolese nel 1951. La cerimonia si svolgerà sabato 11 giugno 2022 alle ore 17 nella Sala Consiglio della Corte Agresti in via F.lli Cantini 8 a Traversetolo. La donazione ha un valore sentimentale e simbolico: l'opera fa parte della storia della famiglia Mutti. Il busto, come racconta il dottor Marcello, è stato scolpito "in casa" e questo richiama alla memoria ricordi preziosi che la famiglia ha il piacere di condividere con la comunità nella quale opera, alla quale appartiene con orgoglio, e con il Museo.

La consegna sarà anche l’occasione per approfondire, in un convegno, l’arte del ritratto in Brozzi e la figura di Ugo Mutti nella storia del pomodoro. Al termine, verrà proiettato il cortometraggio “Ugo, storia di una piccola grande idea” ispirato appunto a Ugo Mutti, inventore del “tubetto del ditale” per la conservazione del concentrato di pomodoro.

Aprirà e modererà

Elisabetta Manconi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Traversetolo

Porteranno il loro saluto Simone Dall’Orto, Sindaco del Comune di Traversetolo Daniele Friggeri, Sindaco del Comune di Montechiarugolo

Interverranno Michele Laterza, Responsabile Comunicazione e Sostenibilità Mutti S.p.A. Il grande animaliere: il ricordo d’infanzia di Marcello Mutti Anna Mavilla, Curatrice onoraria del Museo Renato Brozzi Mezzo secolo di volti scolpiti: l’arte del ritratto in Renato Brozzi

Gianantonio Cristalli, Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” di Parma Il mestiere dello scultore Giancarlo Gonizzi, Musei del Cibo di Parma

Ugo Mutti nella storia del pomodoro fra tradizione e innovazione